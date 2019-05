Pontremolese, oggi la finalissima di Supercoppa

Gli azzurri di Ruvo a Firenze contro la Pecciolese. Fischio d'inizio alle otre 17

Promozione -

Pontremolese in campo per la storia. In palio il titolo di campioni toscani di Promozione 2018-19. Dopo la splendida vittoria nel girone A e la conseguente salita in Eccellenza del prossimo anno per gli azzurri di Ruvo altro obiettivo nel mirino ovvero quello di portare a casa la Suercoppa di Promozione toscana.



Dopo averbattuto per due a uno in semifinale il Cascina vincitrice della Coppa , Occhipinti e compagni saranno oggi pomeriggio impegnati nella finalissima contro la Pecciolese, vincitrice del girone C e che in semifinale ha superato anch'essa per due a uno il Terranuova Traiana vincitore del raggruppamento B.



Si gioca questo pomeriggio alle ore 17 sul rettangolo di gioco del "Gino Buozzi" alle Due Strade a Firenze. Arbitro della finale il signor Mancini della sezione di Pistoia, assistenti Rudaj di Pistoia e Toska di Prato



NM