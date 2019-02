Pontremolese-Montespertoli 2-1, volano gli azzurri

Settima vittoria nelle ultime otto gare, ma la Lampo rimane a -4

Promozione - PONTREMOLESE: Cacchioli, Bernieri, Menichetti, Spagnoli , Filippi A., Verdi, Rossi,Filippi Giacomo, Occhipinti, Capo, D’Angelo (86’ Fomov). All.: Ruvo.

MONTESPERTOLI: Minò, Bartolini, Giani (74’ Morandi), Cordioli, Vannucci, Tafi (83’ Dupi), Cerrato (74’ Vanni), Varriale, Signorini (69’ Mazzoni), Maltomini M., Bini (76’ Maltomini L.) . All.: Carovani.

ARBITRO: Bassetti di Lucca, assistenti Mantelli e Cacelli di Livorno.

RETI: 67’ Occhipinti (P), 73’ D’Angelo (P), 92’ Autorete Cacchioli (M)



PONTREMOLI- Settima vittoria nelle ultime otto gare per capolista Pontremolese che non sbaglia contro la temibile Montespertoli e con un 2-1 targato Occhipinti/D'Angelo mantiene a 4 punti la distanza sull'inseguitrice Lampo, vincente per 2-1 sul Pietrasanta.



Primo tempo dove gli azzurri i impongono il loro gioco e riescono a trovare lo spazio per concludere ma senza andare a segno. Nella ripresa la Ruvo Band inizia a suonare e, dopo delle ottime trame di gioco, mette a segno due bellissime reti con bomber Occhipinti, al 17° centro stagionale, e D'Angelo, grazie a due assist dell'ispiratissimo Carlo Capo.



Domenica prossima trasferta sul campo della penultima Chiazzano, mentre la Lampo farà visita al fanalino di coda del torneo Montemurlo.