Pontremolese, manca un punto per il Paradiso

Una rete di D'Angelo nel finale di gara fa esplodere di gioia il Lunezia. Adesso manca un solo punto per la matemnatica promozione in Eccellenza

Promozione -

PONTREMOLESE-REAL CERRETESE 1-0

PONTREMOLESE: Cacchioli, Bernieri, Menichetti, Spagnoli, Filippi A., Verdi, Rossi, Filippi G., Occhipinti, Capo, D Angelo. A disp.: Sardella, Corvi, Martinelli, Casciari, Lombardini, Fomov, Bertolini, Crispi, Balestracci. All.: Ruvo Alberto

REAL CERRETESE: Valori, Cecchi, Zambelli, Mordaga, Vallesi, Foresta, Melani, Mazzoni, Cacciapuoti, Biagioni, Mori. A disp.: Poli, Ceccarelli, Lapi, Rinaldi, Carli, Conti, Bugelli. All.: Panati Riccardo

ARBITRO: Falleni Leonardo di Livorno, coad. da Cheli Riccardo di Pisa e Ouertani Wissam di Pisa

RETI: 82' D Angelo



PONTREMOLI- Una rete in mischia di Ricky D'Angelo ad otto minuti dal novantesimo piega la resistenza della Real Cerretese e fa esplodere di gioia il Lunezia. Adesso per gli azzurri di Ruvo è sufficiente un punto nell'ultima uscita stagionale sul terreno lucchese del Lammari per festeggiare la matematica salita in Eccellenza.

Prima della gara omaggio di una targa in memoria di due indimenticati protagonisti dei colori azzurri : il Presidente Italo Landi e "Nene " Romiti, alfiere del centrocampo degli anni 70. (foto)