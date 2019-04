Pontremolese, manca davvero un´inezia

Con un pareggio il titolo è certo, analizziamo la situazione dell'avversario Lammari

Promozione - Un piccolo passo, un punticino... Manca davvero un’inezia alla Pontremolese per il trionfo nel campionato di Promozione, dopo una lunga cavalcata che ha visto la compagine di mister Alberto Ruvo portarsi in vetta dopo sei giornate per poi ingaggiare una serrata lotta con il Lampo, straordinario avversario, che al pari degli azzurri ha disputato un campionato eccellente e che negli altri gironi avrebbe sicuramente vinto a mani basse la competizione.



Superiore negli scontri diretti la squadra pistoiese non ha però saputo tenere in trasferta il ritmo e la media di Giacomo Filippi & c., cadendo proprio a Villa Basilica nel momento clou.



Ora l’ultima, decisiva, giornata, con gli azzurri impegnati nella trasferta contro il Lammari, squadra impegnata nella lotta salvezza.



Gli scenari: stante che se il Lampo non vincesse a Maliseti, squadra senza più motivazioni, la Pontremolese sarebbe campione anche con una sconfitta, vediamo la situazione legata ai risultati del Lammari. Gialloblù lucchesi salvi direttamente solo da quintultimi, se davanti al Quarrata (a pari punti, ma avanti in differenza reti e impegnata in casa con il salvo Calenzano) e distante almeno 10 punti dal Chiazzano (ora a -8 e impegnata a Viaccia, altra squadra tranquilla). In caso di pareggio, Lammari certo di giocare in casa il play-out salvezza e con due risultati su tre, mentre con una sconfitta rischia, in caso di vittoria del Pietrasanta, di giocare in trasferta e con un solo risultato la gara decisiva per la salvezza.



Gli azzurri però non dovranno farsi condizionare da questi calcoli e giocare la gara della “vita” per regalare ai propri tifosi, che sicuramente seguiranno la squadra in massa, una domenica da ricordare nel tempo, con un “centenario” onorato davvero come meglio non si poteva.