Pontremolese-Maliseti 1-1, pareggio ingiusto

A 5 dal termine l'arbitro decreta un penalty agli ospiti più che discutibile

Promozione - PONTREMOLESE: Sardella, Rossi, Menichetti, Spagnoli, Filippi A., Verdi, Bernieri, D'Angelo, Occhipinti, Capo, Filippi G.. A disp.: Della Bartolomea, Balestracci, Erta, Iorfida, Lombardini, Castellotti E., Fomov, Castellotti A., Bellacci. All.: Ruvo.

MALISETI T.: Cuorvo, Manetti, Cavalieri, Amerighi, Del Bianco, Fattori, Paoli, Picchianti, Breschi, Rosi, Leporatti. A disp.: Salvi, Santini, Lanzilli, Giandonati, Fasciglione, Caggianese. All.: Bichi.

RETI: 44' Filippi G., 85' rig. Picchianti.

NOTE: al 70' espulso Capo (doppia ammonizione)



PONTREMOLI- Dopo 6 vittorie consecutive la capolista Pontremolese frena la sua corsa, non andando oltre il pareggio con la terza in classifica Maliseti Tobbienese. I padroni di casa sbloccano il risultato al 44' con Giacomo Filippi (foto), bravo trovare l'incornata vincente su un preciso cross di Spagnoli.



Nella ripresa ancora locali, assoluti padroni del campo, che vanno vicino al raddoppio con Filippi e Capo. Poi a 20 dal termine una doppia ammonizione per lo stesso Capo costringe gli azzurri a chiudere la gara in 10, ma nessun rischio dalle parti di Sardella fino all'85', quando il direttore di gara vede un fallo di Bernieri in area di rigore, agli occhi di tutti inesistente, e decreta il penalty. Picchianti non sbaglia il gol dell'1-1 finale.



Pontremolese ancora prima in classifica ma i punti di distanza sulle tre seconde Larcianese, Maliseti e Lampo, si riducono a 6, sempre un ottimo margine.