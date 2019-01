La capolista torna al Lunezia e saluta il proprio stadio con le firme di Occhipinti, Bernieri e D'angelo

Promozione - PONTREMOLESE: Cacchioli, Bernieri, Menichetti, Filippi G., Filippi A., Verdi, Fomov, D Angelo, Occhipinti, Capo, Corvi (78' Martinelli). A disp.: Sardella, Spagnoli, Casciari, Erta, Lombardini, Castellotti E., Castellotti A., Balestracci. All.: Ruvo Alberto

LUCO: Locatelli, Lombardi E. (69' Giovannini), Paoli, Lukolic, Arias, Bagnoli, Baggiani (51' Rosari), Gianassi, Giani (67' Brazzini), Monetti, Bruni (89' Carla). A disp.: Romei, Cirillo, Rossi, Roselli, . All.: Giovannetti Marco

ARBITRO: Celardo Carlo di Pontedera, coad. da Onorati Andrea di Carrara e Pinelli Luca di Carrara

RETI: 44° rig. Occhipinti, 50° Bernieri, 90° D'Angelo



PONTREMOLI- La Pontremolese torna al Lunezia e saluta il proprio stadio con un bel 3-0 firmato Occhipinti, Bernieri e D'angelo. Tre punti importantissimi che permettono alla capolista di rimanere a 4 lunghezze dall'inseguitrce Lampo, vincente in casa per 2-1 contro la Sestese.



Primo tempo brutto e con pochissime occasioni ma che termina 1-0 grazie al rigore preso da Capo al 44' e realizzato alla perfezione da bomber Occhipinti. Dopo 4 minuti della ripresa i locali raddoppiano: cross di Fomov da sinistra, sul secondo palo è ben appostato Bernieri che con un preciso tocco di destro a incrociare gonfia la rete. Il mister del Luco Giovannetti prova a mescolare le carte con una girandola di cambi che non dà l'effetto sperato, i ragazzi di Ruvo non rischiano nulla e difendono con ordine fino al 90'. Al primo minuto di recupero, dagli sviluppi di un fallo laterale la palla arriva a D'Angelo che con una bella girata (video) la mette sotto la traversa e manda tutti a casa.