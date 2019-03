Pontremolese-Lampo, iniziata la ripresa

Dopo i primi 45 ancora 0-0

Promozione - Secondo Tempo



54' Cambio Lampo: esce Cerri per Bonfigli



48' La difesa locale si fa trovare scoperta e Codrazzu ha la grande occasione per portare la Lampo in vantaggio, a tu per tu con Cacchioli il diagonale finisce di poco a lato.



47' Incredibile traversa di Filippi da pochi passi: dopo un batti e ribatti in area una gran botta di sinistro ma il legno nega la gioia.



Ore 16.34, inizia la ripresa



Primo Tempo



37' Rigore netto in area della Lampo con il fallo di mano di Allori su un cross di Bernieri.



33' Punizione dalla linea di centrocampo calciata da Martinelli, Filippi trova la palla di testa ma non centra la porta.



31' Capo semina il panico sulla sinistra e calcia ma Pannocchia è pronto e devia in angolo.



28' Risponde la Lampo con il tiro dalla distanza di Kodrazu ma Cacchioli segue la traiettoria che finisce a lato.



26' Prima occasione a favore della Pontremolese: punizione dalla tre quarti battuta da Menichetti, sponda di Occhipinti per Capo ma la sua conclusione di testa è debole.



Dopo il primo quarto d'ora di gioco la Pontremolese tiene meglio il campo ma la difesa ospite è attenta e non concede spazi per andare al tiro.



Ore 15.32, inizia la partita



Pontremolese 1919: Cacchioli, Bernieri, Menichetti, Spagnoli, Filippi, Martinelli, Rossi, Fillippi, Occhipinti, Capo, D'Angelo (a disp. Sardella, Corvi, Iorfida, Fomov, Castellotti, Lombardini, Casciari, Bertolini, Balestracci) All. Ruvo

Lampo 1919: Pannocchia, Tredici, Dragomanni, Fattori, Allori, Becherini, Dianda, Zoppi, Cerri, donati, Kodraziu (a disp. Benvenuti, Gelli, Agostiniani, Bonfigli, Imperatore, Osini, Benedetti, Cimiero, Aiuti) All.Agostiniani

Arbitro: Filippo Balducci della sezione di Empoli

Assistenti: Francesco Corcione e Francesco Coco, entrambi della sezione di Pisa



Tutto pronto per la sfida dell'anno di Promozione. Alle ore 15.30 presso lo stadio "Lunezia" di Pontremoli fischio d'inizio dello scontro al vertice tra i padroni di casa della Pontremolese 1919 e la Lampo 1919. Entrambe le squadre sono in testa alla graduatoria con 59 punti, uno scontro che a 4 giornate dal termine può essere decisivo per le sorti del torneo.