Pontremolese-Lampo, i numeri della “Battaglia di Lunezia´´

Entrambe le formazioni guidano il torneo con 59 punti e hanno caratteristiche e dati statistici incredibilmente simili

Promozione - Pontremolese e Lampo stanno contando i minuti che li separano dalla gara di domenica al “Lunezia”, una sfida che mai come in questo caso può davvero valere una stagione intera. Due compagini che hanno condotto uno straordinario cammino nel torneo e che hanno caratteristiche e numeri incredibilmente simili: agli stessi colori sociali (azzurro) e anno di fondazione (1919), con un “centenario” da celebrare a dovere, in questa stagione sono accumunate anche dai numeri: 59 punti con 18 vittorie, 5 pareggi, 3 sconfitte e 17 gol subiti per entrambe le squadre. Solo per quanto i gol segnati gli azzurri di mister Alberto Ruvo si fanno preferire con 50 reti a 40.



Stadio “Lunezia” tirato dunque a lucido per accogliere i tifosi che sicuramente riempiranno il bell’impianto pontremolese, come forse non accadeva dal lontano 2001 quando, in Eccellenza, la squadra azzurra sfidò e superò con un netto 3-0 la Massese, in una gara divenuta storica. La squadra di Alberto Ruvo ha già superato il record di punti per la Promozione (i 58 della stagione 1998/99 della vittoria del campionato), augurandosi di poter ripetere quel risultato finale.



Sarà il livornese Alessandro Donati, arbitro di Eccellenza, a dirigere la gara, coadiuvato dagli assistenti pisani Francesco Coco e Francesco Corcione, con quest’ultimo già due volte impegnato con la Pontremolese, a Pietrasanta e in casa con la Sestese, finite entrambe con la vittoria degli azzurri.



Non c’è due senza tre? lo sapremo domenica sera. Intanto per quanto riguarda gli schieramenti previsti, Pontremolese senza Verdi squalificato e Lampo con il dubbio Cerri, con un problema muscolare. Squadre comunque pronte e decise ad onorare al meglio questa importante gara.