Pontremolese ko ai rigori

La Supercoppa va alla Pecciolese che si impone dal dischetto dopo che il match si era concluso a reti inviolate

Promozione - Pecciolese-Pontremolese 5-4 (dcr)



PONTREMOLESE: Cacchioli, Bernieri, Menichetti, Spagnoli, Filippi A., Verdi, Rossi, Filippi G., Occhipinti, Capo, D'Angelo. A disposizione Sardella, Della Bartolomea, Lombardini, Martinelli, Fomov, Iorfida, Firmini, Crispi, Balestracci. Allenatore Alberto Ruvo.

PECCIOLESE: Carli, Giachetti, Carlucci, Sireno, Giari, Gentili, Remedi A., Remedi L., Petracci, Guiggi, Cosi. A disposizione Lazzerini, Burgalassi, Rispoli, Bagni, Lami, Bonfigli, Giorgi, Di Giulio, Caiazzo. Allenatore Maurizio Cerasa.

ARBITRO: Duccio Mancini di Pistoia (assistenti Denald Rudaj di Pistoia e Xhersinio Toska di Prato)



Parte forte la Pontremolese che inizia assumendo il controllo della partita. Al 15' occasione per Capo il cui tiro viene respinto in corner. La squadra di Alberto Ruvo spinge costantemente e batte subito tanti tiri dalla bandierina. Pecciolese molto passiva che si limita a contenere. I neroazzurri si vedono in avanti solo al 26' quando Petracci tira da posizione defilata e la palla termina di poco a lato.



Il primo tempo termina a reti bianchi. Prevalgono le difese e un sostanziale equilibrio. Da segnalare anche un gol annullato a Petracci per una posizione di fuorigioco.



Altra "musica" nel secondo tempo dove la gara decolla. La Pecciolese è più aggressiva e Petracci approfitta di una clamorosa indecisione della difesa avversaria, ma il suo tiro termina sul palo. Poi ci prova Luca Remedi al 20' e al 25', ma debolmente. Al 27' è pericolosissima la Pontremolese con Filippi G. che colpisce la traversa con un gran tiro da fuori area. Poi è ancora la squadra pisana a partire in contropiede, tre contro uno, ma a sprecare banalmente.



Nel finale la gara non si sblocca. La Pontremolese tenta un forcing finale, la Pecciolese spreca un altro favorevole contropiede. Resta lo 0-0 sino in fondo e, come prescrive il regolamento, si va a calci di rigore.



Questa la sequenza: Bagni (Pecciolese) gol, Filippi (Pontremolese) gol, Gentili (Pecciolese) gol, Bernieri (Pontremolese) gol, Remedi (Pecciolese) gol, Capo (Pontremolese) gol, Burgalassi (Pecciolese) gol, spagnoli (Pontremolese) sbagliato, Petracci (Pecciolese) gol



NM