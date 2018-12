Pontremolese ko a Cerreto Guidi

Gli azzurri di Ruvo vengono battuti per 3-2 ma salutano in ogni caso il 2018 in testa al girone.

Promozione - Real Cerretese-Pontremolese 3-2

REAL CERRETESE: Poli, Mordaga, Vallesi, Lapi, Conti, Foresta, Melani, Zambelli, Cacciapuoti, Biagioni, Favini . A disp.: Valori, Cecchi, Di Sacco, Perone, Allegri, Favini, , . All.: Panati

PONTREMOLESE: Sardella, Filippi A., Menichetti, Spagnoli, Filippi G., Verdi, Bernieri, D Angelo, Occhipinti, Capo, Fomov. A disp.: Gussoni, Balestracci, Corvi, Erta, Lombardini, Rossi, Martinelli, Bertolini. All.: Ruvo

ARBITRO: Niccolai di Pistoia, ass. Rudaj e Galla' di Pistoia

RETI: 5° Cacciapuoti, 24° Spagnoli, 43° Zambelli, 49° Melani, 89° Capo.



Sconfitta esterna della capolista Pontremolese che cade per 3-2 sul terreno della Real .Cerretese e deve cosi' attendere l'ultima giornata del girone d'andata in programma ad anno nuovo per l'Epifania per sapere se sarà in ogni caso campione d'inverno