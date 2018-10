Pontremolese-Jolly Montemurlo, Ruvo: `Non dobbiamo avere pressioni in merito alla classifica`

Anche domenica si giocherà al "Leonello Romiti" in Pineta

Promozione - Tutto pronto al "Romiti" di Pontremoli (il "Lunezia" è ancora fermo per problemi di agibilità tribuna) per la sesta giornata di campionato prevista per domenica 28 ottobre, ore 14.30, quando i padroni di casa di mister Ruvo affronteranno l'ottava in classifica Jolly Montemurlo. Nonostante la sconfitta di Coppa, l'ambiente in casa Pontremolese è molto carico, visto che la vittoria contro i pratesi potrebbe voler dire primato in classifica.



Sentiamo cosa ha da dire il tecnico azzurro:



Mister, con una rete a 3' dal termine siete usciti dalla Coppa. Quanto speravate in questo trofeo? "Ho un grosso rammarico per essere uscito dalla Coppa Italia. Ci tenevo molto, abbiamo fatto il possibile, specialmente nel secondo tempo però dopo l'espulsione di Spagnoli tutto è risultato più difficile. Ci abbiamo provato fino alla fine, lo dimostra il fatto che abbiamo preso gol su contropiede".



Chiuso il capitolo Coppa, domenica Jolly Montemurlo. Intanto si gioca Lampo-Larcianese e una vostra vittoria potrebbe significare primato. Siete pronti per questa battaglia? "Per quanto riguarda il campionato siamo una squadra che deve vivere alla giornata, non siamo stati costruiti per vincere campionato ma per toglierci delle soddisfazioni. Quindi non dobbiamo avere pressioni in merito alla classifica".



Come siete messi con l'infermeria? "Sotto il profilo degli assenti non avrò sicuramente Martini, Casciari e Iorfida mentre spero di recuperare in extremis Andrea Filippi".