Pontremolese-Jolly Montemurlo, Don Ruvo: «Sarà una partita come le altre, anzi peggio»

Promozione - Con domenica inizia la terza parte del campionato di Promozione, un testa a testa tra Pontremolese e Lampo che il 30 marzo si incontreranno al “Lunezia” in uno scontro diretto mozzafiato. Nel frattempo i punti di differenza sono soltanto 2. Domani gli azzurri avranno una buona occasione per allungare, visto che saranno sul campo del fanalino di coda del torneo Jolly Montemurlo, mentre la Lampo andrà a far visita alla quinta forza del torneo Larcianese.



Ma come sottolinea “Don” Alberto Ruvo in questo campionato niente va dato per scontato:



Mister, una Pontremolese a vele spiegate ma la Lampo rimane in scia… Domenica siete sul campo del fanalino di coda. Che partita sarà? ”Domani sarà una partita come le altre, anzi peggio perché noi abbiamo tutto da perdere e vincere sarebbe la normalità, mentre il resto sarebbe un fallimento. Quindi massima attenzione e giusto atteggiamento.”



I vostri concorrenti (Lampo) saranno a Larciano. Buona occasione per allungare? ”È un campionato dove ogni domenica si può guadagnare o perdere punti, considerato che non esistono partite che abbiano una differenza di valori tra le squadre tale da dare per scontato il risultato. Sia che si giochi in casa o fuori.”



Come siete messi infermeria e squalifiche? ”Dovrò valutare le condizioni di Spagnoli, uscito domenica per il solito problema al ginocchio, mentre non avrò squalificati.”