Pontremolese-Jolly Montemurlo 2-1, Occhipinti porta in vetta gli azzurri

Doppietta del bomber che vale il primato

Promozione - PONTREMOLESE: Sardella, Rossi, Menichetti, Spagnoli, Filippi A., Verdi, Filippi G., D Angelo, Occhipinti, Capo, Bernieri. A disp.: Della Bartolomea, Balestracci, Bellacci, Castellotti A., Erta, Fomov, Lombardini, Venuti . All.: Ruvo Alberto

JOLLY MONTEMURLO: Masi, Lazzari, Bechini, Zoppi, Genovali, Bagni, Brunetti, Torracchi, Sanni, Gori, Barozzi. A disp.: Marini, Limberti, Nanni, Lulja, Iannelli, Pacini, Lunardi, El Gallaf. All.: Calamai Paolo

ARBITRO: Celardo Carlo di Pontedera, coad. da Pinelli Luca di Carrara e Andreani Andrea di Carrara

RETI: 6° Occhipinti, 65° Sanni, 90° Occhipinti



PONTREMOLI- Grandissima prestazione della Pontremolese che grazie alla doppietta di bomber Occhipinti si porta solitaria in testa alla classifica di Promozione.



Partita giocata su campo pesante ma praticabile. Subito in vantaggio gli azzurri dopo sei minuti con un colpo di testa di Occhipinti su cui il portiere ha qualche responsabilità. Gli ospiti tengono palla ma la difesa protegge bene Sardella. Al 43' la Pontremolese ha la grande occasione per il raddoppio ma Spagnoli non è preciso. Primo tempo che termina con il risultato di 1-0.



Nel secondo tempo baricentro più basso per gli azzurri che lasciano campo ai pratesi che però non sono pericolosi. È un fallo di mano ingenuo e netto di Menichetti a consentire al Jolly di pareggiare, su rigore al 67 con Sanni. Negli ultimi dieci minuti di gara forcing locale che spinge e nel recupero, dopo espulsione di un difensore ospite, Occhipinti gira di testa in rete una lunga rimessa di Andrea Filippi.