Pontremolese, Ivan Cacchioli: `Ho deciso di buttarmi nel calcio genuino`

L'ex portiere professionista è straconvinto della propria scelta di vestire azzurro e ne spiega i motivi

Promozione - Un Cacchioli felice e convinto di avere preso la strada giusta. Una carriera nei professionisti in squadre come Fondi Calcio, Pavia, Gubbio, L'Aquila con una breve esperienza in Serie A slovena. Poi una lunga squalifica di 18 mesi, per una presunta spallata al direttore di gara quando giocata ad Orte, che lo ha fatto riflettere molto sul suo futuro, tanto che ha deciso di rifiutare una chiamata dalla Serie D (Seregno) per vestire la maglia della Pontremolese. Per lui, classe 1990 Villafranchese doc, è un ritorno a casa.



Di seguito le sue parole:



Ivan dopo anni nel calcio professionistico hai deciso di scendere nei dilettanti. Cosa ti ha spento a questo passo? "Intanto bisogna iniziare dicendo che sono reduce da una squalifica, alquanto discutibile, per non dire altro, di 18 mesi! Questo lungo periodo, lunghissimo, se lo si paragona alla carriera di un calciatore, mi ha inizialmente “tagliato le gambe” (ero pronto a partire per un esperienza nella massima serie maltese), ma poi mi ha plasmato, mi ha fatto maturare, mi ha messo davanti la “vita reale”, fatta di sveglie presto per andare a lavoro, di un pranzo veloce per poi tornare a produrre, di corse a casa a cambiarsi per poi ripartire per andare ad allenarsi e dei rientri a casa dopo le 21, stanco ma strafelice! Beh uno dei motivi è stata proprio questa “felicità stanca” che mi ha spinto a scendere di categoria! Sono sempre stato un “soldatino” fin dalle giovanili a Parma, nel senso che mi sono sempre fatto il “culo” (passatemi il termine) ma, ad un certo punto la mia felicità vacillava perché o arrivava il raccomandato di turno o arrivava chi portava sponsor e non si giocava più… Perché si, bisogna dirlo, urlarlo, oggi il calcio purtroppo è anche questo! E non potete nemmeno immaginare chi, magari alla tv, ci parla di calcio e poi va a chiedere soldi per andare a giocare in una società piuttosto che in un altra… Ecco perché dopo episodi così spiacevoli, per uno come me che ama e ha sempre amato il calcio, ho deciso di buttarmi nel calcio genuino, nel calcio fatti di sacrifici, di cuore che, proprio per questi attributi, corrispondeva al nome di Pontremolese 1919!"



Sei in Promozione ma sicuramente in un contesto molto stimolante, vista la classifica. Puoi confermare? "Si il contesto è dei migliori! Come accennavo prima, per uno che ama il calcio, il sentirsi di nuovo corteggiato, il sentirsi ancora una volta, dopo tanto tempo, parte di un gruppo, dello “spogliatoio”, che è come una seconda famiglia per me è una sensazione bellissima e gratificante. In più in una situazione del genere: da capolista, con miglior difesa e miglior attacco (per il momento) da un entusiasmo e delle motivazioni enormi a tutto l’ambiente."



Come ti sei trovato fino ad oggi con Ruvo e i tuoi nuovi compagni? "Mi son trovato molto bene con tutti, dalla società allo staff ai miei compagni. Ci sono giocatori con un bagaglio di esperienza notevole e giovani che con il loro entusiasmo stanno andando alla grande. Lo staff a disposizione del mister è giovane, ci mette cuore e passione e sono destinati, continuando così, a fare grandi cose ed ambire ad altri palcoscenici. Ammiro da sempre mister Ruvo, prima guardando le partite dagli spalti apprezzavo i suoi dettami tattici e ora avendone avuto conferma, vivendolo in prima persona, lo stimo anche per le sue qualità “umane” e caratteriali affini alle mie. Una citazione davvero speciale la devo fare al “minigruppo” dei portieri, dal nostro preparatore Della Bartolomea, ai più giovani, al nostro capitano Sardella, davvero un piacere lavorare e confrontarsi con loro, sia calcisticamente sia umanamente!"



Quali sono le principali differenze tra questa categoria e quelle in cui giocavi? "Al di là dei classici discorsi (che ci possono stare relativamente), palla più veloce, errori tecnici, tifoseria ecc ecc vorrei soffermarmi su un concetto: l’essere professionista non vuol dire solo essere tesserato con una squadra dalla Lega Pro in su; l’essere professionista è una qualità che o ce l’hai o la maturi, se vuoi farlo, con la giusta applicazione mentale, ed è questa cosa che ti fa fare la differenza, in qualsiasi categoria! Io continuo ad andare a letto a mezzanotte il sabato, ad avere un regime alimentare adeguato (mi segue un nutrizionista), a dare il massimo ad ogni allenamento, a documentarmi sulle prossime squadre che vado ad affrontare ecc ecc, forse perché a 28 anni, quasi 29 a dir la verità, mi sento ancora giovane e ho ancora i miei sogni, i miei obiettivi da perseguire. Ed è questo il consiglio che mi permetto di dare ai più giovani: sognate, poi aprite gli occhi e lavorate e sudate per quel sogno con tutta la forza che avete! Perché il calcio è strano, un po’ come la vita del resto, si fa presto a scalare categorie. Scalatele, e poi date ancora di più per restarci!"



Credi nella vittoria di questo campionato? "Non mi nascondo, sarei bugiardo se dicessi il contrario, ho firmato perché credo in questo, certo non sarà facile ma se continuerà l’applicazione, la tenacia e l’approccio mentale che stiamo avendo sarà solo una conseguenza. Sentirsi appagati sarebbe l’errore più grosso, perché il campionato toscano è difficile ed ogni partita ha la sua storia e nasconde insidie, quindi bisogna avere sempre l’approccio giusto. Andrà bene se saremo tutti uniti, da chi gioca di più a chi entra ed è fondamentale, fino all’ultima giornata con l’obiettivo di portare questa grande nave in porto!"