Pontremolese in campo per la Supercoppa

Gli azzurri di mister Ruvo domenica al Lunezia ospitano in semifinale il Cascina

Promozione - Dopo i festeggiamenti per la vittoria del campionato di Promozione ed il ritorno in Eccellenza, per la Pontremolese non è ancora il momento di andare in ferie. Gli azzurri di mister Alberto Ruvo infatti domenica prossima 12 maggio saranno impegnati nella semifinale di Supercoppa di Promozione trofeo “Fabio Fiorentini”, manifestazione arrivata alla quarta edizione, che vede impegnate le tre formazioni vincenti dei rispettivi gironi toscani e la vincente della Coppa Italia di categoria.



Oltre alla Pontremolese nel Girone A, infatti hanno conquistato il titolo il Terranuova Traiana nel raggruppamento B e la Pecciolese nel Girone C. La Coppa Italia Promozione invece è andata al Cascina che in finale ha avuto la meglio per 3-2 sul Terranuova Traiana. E proprio il Cascina sarà l'avversario della Pontremolese nella prima semifinale in una curiosa “rivincita”, dato che è stata proprio la squadra pisana ad estromettere gli azzurri dalla competizione vincendo al “Romiti” per 1-0.



Gara unica in programma sul rettangolo di gioco del Lunezia di Pontremoli, questa domenica con fischio d'inizio fissato per le ore 16.30, che vedrà uscire il nome della prima finalista. Per i nerazzurri pisani però questa competizione servirà a preparare al meglio la “final-four” per la promozione in Eccellenza che comincerà il 26 maggio. La “mente” certamente più libera per gli azzurri, unita al fattore campo, potrebbe dare certamente un qualche vantaggio per l’accesso alla finalissima del 17 maggio al "Buozzi" di Firenze dove approderà anche la vincente dell’altra semifinale che si giocherà a Peccioli fra Pecciolese e Terranuova Traiana, vincenti rispettivamente dei giorni C e B.



La squadra di mister Alberto Ruvo tiene molto a ben figurare anche in questa manifestazione, con i tre allenamenti settimanali a conferma che la festa vuole davvero continuare.