Pontremolese, il ritorno di Christian Spagnoli

Un graditissimo ritorno e un importante innesto per il centrocampo azzurro

Promozione - Cristian Spagnoli torna a vestire la maglia azzurra della Pontremolese. Il forte centrocampista, classe 1991, aveva lasciato la società nella quale è cresciuto ed è diventato un giocatore determinante nel difficile campionato di Promozione, per accasarsi in Seconda Categoria alla Filattierese, la squadra del suo paese, principalmete per motivi lavorativi.



Poi nelle ultime settimana non ha resistito al corteggiamento del ds azzurro Maurizio Giuntini e ha prevalso la voglia di tornare a giocare nella categoria che gli compete, per la soddisfazione di mister Alberto Ruvo, che lo aveva già allenato nel finale della stagione 2016\2017.



Nella foto Spagnoli con il presidente Aprili.