Pontremolese, il punto dopo il big match

Vediamo il percorso degli azzurri con i possibili risvolti da qui alla fine

Promozione - Passata una domenica molto intensa e un lunedì dove è stato sicuramente difficile “pesare” le notizie, a “pesci” fermi facciamo il punto della situazione per quanto riguarda il combattutissimo torneo di Promozione Toscana.



Pontremolese e Lampo viaggiano ancora a braccetto a quota 60 punti, a +12 sulla Sestese, che sta tentando in queste ultime giornate di colmare il gap e riportarsi almeno a -9 dalla seconda piazza per poter disputare i play-off. Proprio per quanto riguarda gli spareggi promozione arriva la matematica certezza che la quinta classificata non li disputerà e quindi Lampo o Pontremolese hanno garantita almeno la finale play-off del girone.



Chiaramente le due compagini tenteranno entrambe di fare bottino pieno in queste ultime tre giornate per garantirsi come minimo lo spareggio che vale il titolo, ma comunque 7 punti, ad oggi, sono necessari per chi arriverà secondo per respingere l’assalto della Sestese e raggiungere gli spareggi regionali direttamente.



Coda finale che potrebbe essere un quadrangolare con le vincenti play-off dei gironi B e C più la vincente di Coppa oppure un triangolare se il Terranuova Traiana, in testa al girone B e in finale di Coppa vincesse entrambe le competizioni.



Inutile però pensare ora troppo a lungo termine, c’è da focalizzare l’attenzione sulla trasferta di Quarrata, una squadra impegnata ad evitare i play-out e che sarà, suo malgrado, arbitro della lotta al vertice, visto che dopo gli azzurri andrà a Lamporecchio a sfidare la squadra di mister Agostiniani.