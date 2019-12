Pontremolese, è stato un anno `magico`

Promozione - Si avvia alla conclusione questo 2019 che per il sodalizio azzurro è stato un anno “magico”, con un Centenario “glorificato” dalla splendida conquista del torneo di Promozione, dopo un’avvincente testa a testa con l’irriducibile Lampo.



Anno 2019 che si apre con la squadra di mister Alberto Ruvo ancora costretta a giocare allo stadio “Romiti”, dove trova però vittorie importanti come quelle in extremis sulla Sestese. Il ritorno allo stadio “Lunezia” ha come “clou” lo scontro diretto del 31 marzo con la Lampo, finito 0-0 in un impianto gremito come non mai e che lascia le due squadre appaiate in testa alla classifica. Ad aprile la “scossa”, con gli azzurri che allungano e che trovano a Lammari il punto che vale Eccellenza e grandi festeggiamenti. Finita la “sbornia” per la promozione c’è però da fare i conti con la programmazione per il difficile torneo di Eccellenza e soprattutto con l’addio di mister Ruvo, che lascia da vincente per approdare al'ambizioso Sestri Levante. Il Presidente Piergiorgio Aprili fa cadere su Riccardo Bracaloni la scelta per il nuovo corso, con una rosa rinnovata e ringiovanita.



Comincia così la nuova stagione, aperta dalla grande festa di ottobre per celebrare i 100 anni di storia, con la presenza allo stadio di tantissimi grandi ed indimenticati ex alfieri azzurri. Campionato di Eccellenza che sta dimostrandosi davvero molto duro ed equilibrato, con la formazione pontremolese che sta lottando per la permanenza nella categoria, facendo leva sulla sempre ottima compattezza difensiva ma, per il momento, faticando non poco nella zona offensiva. Il mercato di riparazione ha portato “aria fresca” nella speranza che il 2020 si apra con risultati che allontanino gli azzurri dalla zona pericolosa.



Infine una menzione anche per il grande lavoro “in cantiere” nel Settore Giovanile, che si avvale della collaborazione proficua con la Villafranchese. Ottimi i risultati in Juniores, Under 17 e 15, con squadre in lotta per i primissimi posti. In crescita anche le altre annate con la Scuola Calcio in grande evidenza a dimostrazione della bontà della programmazione imbastita dai responsabili Luca Lecchini, Gianluca Buttu, Luca Ferdeghini e Gianfranco D’Angelo. Quindi, concludendo, ciao 2019, sei stato fantastico, benvenuto 2020, aspettiamo ancora tante belle cose.