Per gli azzurri vittoria esterna e primato solitario in classifica

Promozione - Pontremolese, è qui la festa. Gli azzurri espugnano il terreno di gioco del Montespertoli imponendosi per due a uno grazie ai gol di bomber Simone Occhipinti, arrivato al settimo centro stagionale ed una rete di Carlo Capo. Con questi tre punti la Pontremolese è solitaria in vetta alla classifica di Promozione a quota sedici punti e puo' godersi il primato in completa solitudine. La gara disputata a Montespertoli è stata praticamente perfetta da parte dei ragazzi di mister Ruvo che sono andati in vantaggio ed una volta recuperati dai padroni di casa hanno saputo pungere per il due a uno finale. Adesso per gli azzurri una settimana di intense sedute di allenamento per prepararsi al meglio al prossimo match ovvero la gara casalinga di domenica prossima contro la Virtus Chiazzano, formazione pistoiese che non ha iniziato in modo brillante la stagione come dimostra la penultima posizione con soli cinque punti all'attivo.