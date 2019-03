Pontremolese, due settimane decisive

Fondamentale per gli azzurri arrivare allo scontro diretto ancora in vantaggio

Promozione - La Pontremolese si appresta a vivere le due settimane probabilmente decisive per le sorti del campionato di Promozione. La squadra di mister Ruvo comanda la classifica con due punti di vantaggio sulla formazione pistoiese della Lampo, con la terza, la Sestese, distanziata di ben 13 punti. Necessario per gli azzurri arrivare allo scontro diretto ancora in vantaggio, ma per farlo non dovranno assolutamente fallire le prossime due gare, con il Villa Basilica in casa e in trasferta con il Maliseti. Due gare insidiose, specie la seconda, al cospetto di una formazione che già all’andata fece soffrire la formazione di mister Ruvo e che staziona al quarto posto in classifica. Sicuramente sulla carta più agevole il cammino dei pistoiesi, impegnati a Chiazzano e in casa con il Calenzano, ma gli intrecci con la zona salvezza sono sempre pericolosi e a maggior titolo quando i punti diventano pesanti. Per domenica prossima, contro il Villa Basilica, ci saranno anche le importanti defezioni di D’Angelo e Spagnoli, squalificati, a rendere la gara davvero da affrontare con ancor più determinazione, attenzione e voglia di portare a casa una vittoria necessaria. Per sostituire D’Angelo in pole Fomov mentre per Spagnoli molto dipenderà dallo scacchiere tattico che avrà in mente il mister con il possibile innesto di Martinelli oppure di un più spregiudicato atteggiamento offensivo con in campo Corvi insieme a Capo e Occhipinti. La società si attende un’ottima risposta dai tifosi azzurri e chiede alla città di stare vicino alla squadra in questo momento topico della stagione.