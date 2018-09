Pontremolese, due nuovi acquisti prima della Sestese

Inizia il campionato di Promozione. Mister Ruvo: "Sfida che può darci subito il metro della nostra forza"

Promozione - Parte con una complicatissima trasferta il campionato di Promozione della Pontremolese 1919. Domenica 16 settembre alle ore 15.30 i ragazzi di mister Alberto Ruvo saranno impegnati a Sesto Fiorentino sul terreno di gioco della Sestese, società retrocessa dall'Eccellenza (non sul campo ma per opera del Tribunale Federale Nazionale per il caso “combine in Eccellenza”) e tra le favorite alla vittoria finale.



Alla vigilia della difficile gara la società azzurra alza il morale annunciando due validi rinforzi: il primo è il difensore Corrado Iorfida (foto), classe 1994 con trascorsi in squadre di livello nel sud Italia come Catania, Torres ed Acireale.



Il secondo è ed il giovanissimo talento di origine moldava Gheorghe Fomov. Attaccante classe 2001, è cresciuto nelle giovanili della Valtarese per poi passare agli Allievi dello Juventus club Parma, per lui anche uno “stage” nelle fila del Sassuolo calcio e tante richieste da parte di società emiliane di spessore. Il ragazzo però ha scelto la “via Toscana” e sarà aggregato alla rosa della Prima squadra, viste le notevoli doti dimostrate in allenamento.



Di seguiro le parole di mister Ruvo che analizza la gara e fa il punto sulle assenze:



"La partita giusta per iniziare, considerato che affrontiamo una delle squadre candidate alla vittoria finale, ci siamo preparati al meglio e quindi ritengo di essere pronti a questa sfida che può darci subito il metro della nostra forza. Mancherà sicuramente Martini infortunato, per il resto, ad oggi, ho tutti a disposizione".