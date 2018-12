Pontremolese, due importanti acquisti

Arrivano in azzurro l'attaccante Corvi dalla Fezzanese ed il difensore Martinelli dal Montignoso

Promozione - Importanti movimenti di mercato per la Pontremolese nel campionato di Promozione.Per sostituire Ivan Martini, infortunato e forse costretto a saltare tutta la stagione, la Psocietà azzurra si garantisce le prestazioni, fino al termine di questa stagione di Promozione, del forte attaccante della Fezzanese (serie D) Luca Corvi (nella foto). Ieri sera la prima seduta di allenamento con la squadra e mister Alberto Ruvo, preceduto dal classico saluto e dalla foto con i massimi dirigenti azzurri,nello specifico con il Presidente Piergiorgio Aprili e il D.G. Simone Lecchini. L'attaccante classe '88 era alla Fezzanese dalla stagione scorsa in Eccellenza e con le sue 14 reti è stato uno degli artefici della promozione in Serie D, dove quest'anno fino a oggi ha fatto 12 presenze senza reti in campionato e 2 presenze e 1 rete in Coppa Italia. Nei prossimi giorni potrebbe esserci un nuovo innesto nella zona difensiva per andare a coprire il vuoto lasciato da Manuel Casciari, il cui recupero procede ma prevede tempi ancora lunghi e incerti. Un altro arrivo a Pontremoli è quello di Gianluca Martinelli, jolly difensivo, all'occorrenza centrocampista, classe 1993, ex Viareggio, Massese e Pietrasanta. Gianluca, a cui diamo il benvenuto, va a rinforzare ulteriormente un reparto già leader della categoria, il tutto nel segno di continuare a coltivare il sogno di restare in vetta alla classifica. Pontremolese che si prepara al prossimo appuntamento di campionato ovvero la gara di domenica prossima sul terreno della Lampo 1919. Pistoiesi che seguono la capolista di sei lunghezze e faranno di tutto per accorciare ulteriormente sulla battistrada.