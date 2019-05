Pontremolese, Don Ruvo: `Siamo riusciti a coinvolgere tutto il paese`

"Spero che in futuro anche i paesi vicini possano gioire per successi di una squadra del territorio, lasciando da parte le rivalità". Prossima stagione? "Ci siamo presi qualche giorno, ora sarebbe tutto troppo scontato"

Promozione - Non c'è dubbio. Alberto "Don" Ruvo è il personaggio più benvoluto di Pontremoli del 2019, nonostante non siamo ancora a metà anno. Troppe persone sono felici grazie a lui e alla sua squadra in questa primavera di successi. Campionato vinto con grande merito e finalissima di Supercoppa, e proprio nell'anno del Centenario. Avvenimenti eccezionali che avvicinano al calcio anche chi non lo ha mai seguito, tutti si sentono parte dello stesso progetto. In questi momenti l'unica cosa da fare è godersela...



Mister Ruvo, l'eroe di Pontremoli. Dopo la fantastica vittoria del campionato e la semifinale di domenica, siete in finalissima di Supercoppa. Sembra che questa Pontremolese non abbia più limiti!!! "Ho visto i ragazzi allenarsi la scorsa settimana come fosse la prima di allenamento non l'ultima, e questo mi ha dato fiducia su quello che potevano fare contro di Cascina. E in effetti così è stato... Cercheremo di fare di tutto per riuscire a fare il meglio possibile venerdì nella finalissima. Sarebbe un peccato a questo punto non provarci".



Partiamo dalla storica vittoria del campionato. A chi dedichi questo successo? "Lo dedico a tutti i ragazzi che grazie al loro impegno e abnegazione sono riusciti a fare una cosa veramente impensabile. Li porterò sempre come esempio per quanto riguarda cosa può fare la convinzione e il lavoro per ottenere i risultati. Basta pensare che quasi tutti facevano parte di un gruppo che a inizio della scorsa stagione erano in situazione di classifica non particolarmente felice e gli stessi, dopo un anno, sono a festeggiare una promozione con numeri veramente importanti".



Hai qualche sassolino dalla scarpa da toglierti? "Non in particolare, voglio solo evidenziare il fatto che siamo riusciti a coinvolgere un paese a seguirci e tifare per noi. Spero che in futuro anche i paesi vicini possano gioire per successi di una squadra del territorio della Lunigiana che non può che far bene a tutti, lasciando da parte le rivalità paesane".



Domenica poi vittoria col Cascina e finale Supercoppa... Quanto sarebbe bello mettere un secondo trofeo in bacheca? "Sarebbe la classica ciliegina sulla torta per dare ancora più entusiasmo e voglia di seguirci ai nostri tifosi".



Adesso sarete in Eccellenza, crediamo che sulla tua riconferma non ci siano dubbi... Confermi? "Alla società ho chiesto di prenderci qualche giorno per essere più lucidi nelle nostre decisioni, ora sarebbe troppo scontato tutto".



In Eccellenza sarà un altro campionato, con derby importanti contro Massese, San Marco e Montignoso. E' pronta la tua Pontremolese per la difficile categoria? "Sicuramente è un gruppo da cui poter ripartire anche in Eccellenza, al quale comunque dovranno essere fatti alcuni innesti, a seconda delle prospettive che la società avrà".