Pontremolese, capitan Filippi: `Quattro punti per il sogno`

Giacomo Filippi ci racconta come gli azzurri stanno vivendo questo fantastico momento: "Solo due partite ma siamo consapevoli che la strada da fare è ancora lunga"

Promozione - A soli 26 anni è il capitano della Pontremolese 1919, squadra rivelazione che nell'anno del proprio centenario è vicinissima alla storica vittoria del campionato di Promozione. Giacomo Filippi, centrocampista classe 1992, diventato un punto di riferimento per mister Ruvo e per i suoi compagni di squadra. Giocatore cresciuto nelle giovanili azzurre, all'epoca Lunigiana, strutturato ma anche bravo tecnicamente e acuto nelle scelte tattiche, tanto che oltre al suo ruolo di mezzala in questa strepitosa stagione è stato impiegato praticamente ovunque.



A due giorni dalla fondamentale gara con la Real Cerretese, penultima di campionato, sentiamo cosa ha da dirci:



Capitan Filippi, due partite per la gloria. Come vi siete allenati in questo periodo di sosta? "Si, mancano ancora 4 punti per realizzare il nostro sogno, ma allo stesso tempo siamo consapevoli che la strada da fare è ancora lunga. La squadra in queste due settimane si è allenata al meglio, non staccando mai la spina, come abbiamo fatto da inizio anno. Abbiamo svolto anche due amichevoli per tenere nelle gambe più minuti possibili".



La rosa è al completo, contro la Real Cerretese vedremo una Pontremolese al top? "Si, questa domenica la rosa sarà al completo, cosa che non è mai facile, tra infortuni e squalifiche. La squadra fisicamente sta molto bene, gran merito va al nostro prof Mirko Balestracci che ci sta preparando al meglio da agosto. Per quanto riguarda l'aspetto tattico mister Ruvo cura ogni minimo dettaglio, allenamento dopo allenamento, cosa che ci permette di migliorarci ogni domenica".



Real Cerretese che ha più poco da dire in questo campionato. Credi che sarà una partita facile? "Per quanto riguarda la partita di domenica, sarà tutt'altro che facile. Dovremo essere bravi nell'approccio mentale alla gara, perché in questo campionato può succedere di tutto... vedi la Lampo che è tornata sconfitta da Villa Basilica, squadra già salva che non aveva più niente da dire al campionato. Saremo di fronte ai nostri tifosi e non possiamo permetterci di sbagliare".



Un campionato veramente incredibile, come valuti fino ad oggi la stagione tua e della squadra? "Che dire, fino ad ora abbiamo conquistato 63 punti a due giornate dal termine, fossimo stati nei gironi B e C saremmo già a festeggiare, stiamo facendo un grande campionato. La squadra è giovane, tanti sono i giocatori del posto con i quali formiamo un grandissimo gruppo, penso che questa sia la nostra forza principale che ci ha portato a fare così bene fino ad ora. Personalmente sono soddisfatto per la stagione che sto svolgendo, ho disputato tutte le 31 partite fino ad oggi, tra campionato e coppa, realizzando 6 reti, mi sono adattato in più ruoli, cercando di dare sempre il massimo per la squadra".



Sei a Pontremoli fin dalle giovanili. Oggi hai 26 anni e da ragazzo sei diventato un uomo, nonché capitano della squadra. In cosa è migliorato Giacomo Filippo in questi anni e in cosa deve ancora migliorare? "Si ho fatto tutte le trafile nelle giovanili del Lunigiana, arrivando in prima squadra, dopo di che qualche anno tra Valtarese, Real Val di Vara e Vallicisa, fino a tornare 4 anni fa nella squadra della mia città. Sicuramente un aspetto che mi ha fatto crescere è la fortuna di aver giocato tutti questi anni con dei giocatori importanti e di un certo spessore, vedi quest anno Matteo Verdi. Ognuno mi ha insegnato quel qualcosa in più, per potermi migliorare sia sotto l'aspetto tecnico che in quello mentale. Una cosa che devo migliorare è la fase finalizzativa, pur essendo un centrocampista vorrei riuscire ad arrivare in doppia cifra cosa che non mi è ancora riuscita".