Pontremolese, bomber Occhipinti: «Gran parte del merito è di Ruvo»

L'attaccante azzurro con 6 reti è il capocannoniere del torneo

Promozione - Con la doppietta di domenica contro il Jolly Montemurlo, oltre a portare a 6 il suo bottino personale, con relativo primato nella classifica capocannonieri, ha regalato alla Pontremolese la testa della classifica. Giornata memorabile che non capita spesso nella carriera di un attaccante, ma lui resta umile, elogia il suo mister e mette il lavoro e la forza del gruppo al primo posto.



Domenica col Jolly giornata perfetta: doppietta, vittoria e testa della classifica... Come è andata la gara? "E' stata una gara dura, contro una squadra tosta e ben organizzata. Venendo da tre partite in una settimana non era facile tenere botta, ma con generosità e fortuna si è incanalata subito nel modo giusto. Poi, complice anche un po’ di stanchezza, ci siamo abbassati un po’ troppo e abbiamo subito gol. Alla fine però abbiamo avuto una grande reazione che ci ha portato alla vittoria e alla vetta".



Con i tuoi 6 gol sei anche in testa alla classifica dei marcatori... a cosa è duvuto questo tuo stato di forma eccellente? "Sto bene, lavoriamo seriamente sia in fase atletica che in preparazione della partita. Poi intorno ho dei compagni molto forti".



Qual'è la forza di questa capolista Pontremolese? "La forza fisica, la preparazione alle partite e la mentalità portata da alcuni elementi".



Come valuti l'operato di mister Ruvo dallo scorso anno quando è venuto a dicembre ad oggi? "I risultati parlano chiaro: a dicembre dell’anno scorso eravamo praticamente retrocessi, ora possiamo pensare ad altri obiettivi. Credo che gran parte del merito sia suo".



In cosa può ancora migliorare questa Pontremolese per essere al top? "Abbiamo un’ottima squadra, un’ottima società, ma per levarci delle soddisfazioni bisogna dare ancora di più tutti. Curare ogni minimo dettaglio non lasciandoci sfuggire questa occasione per divertirci".