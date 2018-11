Pontremolese-Athletic Calenzano 1-0, altro passo in avanti per la capolista

Il distacco dalle seconde in classifica Lampo e Maliseti sale a +5

Promozione - Pontremolese-Athletic Calenzano 1-0

PONTREMOLESE: Della Bartolomea, Rossi, Bernieri, Balestracci, Filippi A., Verdi, Fomov, D Angelo, Occhipinti, Capo, Filippi G.. A disp.: Sardella, Castellotti A., Castellotti E., Venuti, Bellacci, Iorfida, Lombardini, Menichetti . All.: Ruvo Alberto

ATHLETIC CALENZANO: Evi, De Felice, Conti, Sarr, Canigiani, Mannelli, Bini, Corri, Riccardi, Massaro, Bucaioni. A disp.: Amerighi, Berretti, Balleggi, Cutini, Nencioli, Gueye, Aldrovandi, Lari. All.: D Annibale Roberto

ARBITRO: Falleni Leonardo di Livorno, coad. da Pignatelli Filippo di Viareggio e de Palma Simone di Viareggio

RETI: 73° Occhipinti



PONTREMOLI- La capolista Pontremolese vince di misura una partita molto fisica e condizionata da un vento forte che ha reso difficile lo sviluppo del gioco. Partita nella quale gli azzurri non hanno mai rischiato niente, poi la tenacia e la voglia di vincere gli ha permesso, a venti minuti dal termine, di sbloccare il risultato su calcio di rigore: fallo netto su Capo e trasformato magistralmente da bomber Occhipinti, al suo undicesimo centro stagionale.



Con la vittoria di oggi è un vero piacere guardare la classifica, dato che la seconda in classifica Lampo ne ha presi 4 a Montespertoli e adesso si trova, in coabitazione con il Maliseti, a -5 dalla Pontremolese, attuale regina del torneo.



Domenica prossima gli azzurri saranno impegnati sul rettangolo di gioco lucchese del Villa Basilica.