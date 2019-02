Pontremolese all´esame Pietrasanta

La capolista a caccia dei tre punti per tenere a distanza il Lampo

Promozione -

Match casalingo per la Pontremolese che domani pomeriggio (ore 15) sul terreno del Lunezia ospita il Pietrasanta. La capolista scende in campo con l'obiettivo dei tre punti in modo da tenersi a debita distanza dal Lampo che sembra essere attualmente lunica squadra in gradi di poter concorrere coi lunigianesi alla vittoria finale. Pontremolese che attualmente guida con 42 punti al suo attivo, due lunghezze in piu' della Lampo che rincorre a 40 mentre staccatissima la terza ovvero al Sestese che , anche a causa della penalizzazione di 3 punti si trova ora a quota 32 e sembra tagliata fuori dai giochi se si pensa che domenica si sarà a due terzi del cammino del torneo. Pontremolese che cerca contro il versiliesi quindi il risultato pieno in modo da poter continuare la corsa con la Lampo che dal canto suo ospiterà a Lamporecchio la formazione del Luco. All'andata in terra versiliese la Pontremolese si impose col risultato di due a zero grazie alle realizzazioni di bomber Occhipinti e D'Angelo. Pontremolese-Pietrasanta sarà diretta dal signor Balducci della sezione di Empoli.