Pontremolese 1919, i numeri degli azzurri

Domenica prossima arriva la matricola “terribile” Montespertoli. Partita dedicata a Franco Capiferri

Promozione - Continua la trionfale cavalcata della Pontremolese 1919. Domenica scorsa a Montemurlo gli azzurri, dopo un primo tempo al piccolo trotto, nella ripresa hanno aumentato i giri del proprio potente motore e portato a casa una vittoria che, visto il pareggio della Lampo, riporta a 4 le lunghezze di vantaggio. Distanza che, a 9 giornate dal termine e con lo scontro diretto ancora da giocare, non è certamente sufficiente per considerarla sicura ma comunque un buon margine.



Di certo quello che impressiona sono i numeri della squadra azzurra: 15 vittorie su 21 gare, miglior attacco (42 reti) e miglior difesa (14 reti come la Lampo) , con la “ciliegina” di Simone Occhipinti capocannoniere con 16 reti. Certamente se in questa ultima parte del torneo il rendimento non dovesse calare (2,28 punti a partita) allora, con la proiezione a 68 punti, la vittoria del campionato sarebbe davvero molto probabile.



La Lampo però non mollerà e quindi ogni gara dovrà essere giocata sempre con la massima determinazione, attenzione ed intensità. Domenica prossima al “Lunezia” arriva la matricola “terribile” Montespertoli, partita con propositi di salvezza ed ora invece quarta in classifica, in piena lotta per la zona playoff. Gara quindi difficile, con Giacomo Filippi & c. che dovranno sin da subito mettere pressione all’avversario per cercare di sbloccare il match ed incanalarlo in senso positivo.



Per l’occasione la società, nell’ottica delle celebrazioni del centenario, dedicherà la partita in memoria di Franco Capiferri, colonna della squadra azzurra degli anni 70/80, di cui è stato anche orgoglioso capitano. Fascia che poi il figlio Riccardo, che ritirerà la targa, ha portato dalla Prima Categoria all’Eccellenza negli anni novanta, diventando uno dei giocatori più rappresentativi e quello con il record di presenze in azzurro.