Play Off Promozione, Camaiore-Pietrasanta 1-0: la `Tosi band` si aggiudica il derbissimo

Adesso manca una partita per realizzare il sogno Eccellenza

Promozione - CAMAIORE: Pardini, Dalle Lucche, Bugliani, Barbetti, Bertoli, Contipelli, D'Alessandro, D'Antongiovanni, Tosi, Seghi, Soldani. A disp.: Tonazzini, Bonuccelli, Lari, Ferrari, Mariani, Maguina, Boni. All.: Pieri.

PIETRASANTA: Gigliozzi, Pedonese, Badii, Tosi, Romanini, Carusio, Bertelloni, Chicchi, Zizzari, Capo, Bouhamed. A disp.: Begotti, Burchielli, Fargnoli, Imoh, Monaco, Ambrosini, Moriani. All.: Del Medico.

ARBITRO: Martino di Firenze.

RETE: 35' aut. Carusio.



Il Camaiore vince il "derbissimo" e passa alla finalissima dei Play Off di Promozione. Partita molto equilibrata e con poche emozioni, decisa da una sfortunata autorete al 35' del primo tempo. Il Camaiore, a cui bastava anche il pareggio, rischia pochissimo e controlla la gara fino all'ultimo, meritando così il passaggio del turno.



Il punteggio si sblocca al 35': discesa devastante di Dalle Luche sulla destra, velenoso cross al centro e intervento beffardo del difensore Carusio che spedisce la palla alle spalle del proprio portiere Gigliozzi. Camaiore avanti di 1-0.



Passano 7 minuti e i bluamaranto hanno l'occasione del raddoppio: rimessa laterale lunga di Bugliani per Soldani in area, il punteros massese copre molto bene la palla e si appoggia all'indietro a D'Antongiovanni che dal "dischetto" si divora un gol fatto.



All'ultimo giro di lancette del primo tempo si vede il Pietrasanta con un bellissimo tiro da fuori area del neo entrato Ambrosini, ma Pardini si supera e dice di "No" con una gran parata.



La prima e unica occasione della ripresa si registra al 65' ed è a favore del Camaiore: altra grande discesa di Dalle Luche sulla destra e appoggio dietro a D'Antongiovanni che svirgola ma la palla arriva a Tosi che davanti al portire calcia alle stelle.



Negli ultimi venti minuti ci si aspetta l'assalto del Pietrasanta ma la squadra di Pieri amministra molto bene e arriva al triplice fischio senza più rischi.



Adesso il Camaiore passa alla finalissima regionale (prevista in campo neutro per domenica 3 giugno) che giocherà contro la vincente dei play off Girone B tra Audax Rufina e Protovecchio Stia> (domenica 27 maggio).