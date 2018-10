Pietrasanta-Pontremolese, Ruvo: `Giocarcela con tutti e dovunque`

Al Comunale di Pietrasanta contro i locali di mister Della Bona sarà battaglia

Promozione - Dopo la sosta per la Regions Cup, i ragazzi di mister Alberto Ruvo (foto) scendono in Versilia per la trasferta più vicina. Gli azzurri fanno visita al Pietrasanta di mister Della Bona, squadra in cerca di riscatto dopo il deludente avvio di stagione, per una gara sicuramente piena di insidie che, per la vicinanza e l'importante storia delle due società, è sentita come un derby.



Di seguito le parole di mister Ruvo:



Quanto è servita la sosta per la Regions Cup, come siamo messi con l'infermeria?

"La sosta in questo momento non è servita a niente, anzi... L'infermeria è piena, domenica mancheranno Martini, Casciari, Iorfida e forse filippi Andrea".



Incontrate il Pietrasanta di Della Bona, squadra che avete già battuto in Coppa e in difficoltà, ma sicuramente sarà una partita compicata...

"Le partite in questo campionato sono tutte difficili, in quanto regna il massimo equilibrio. Noi andremo in campo per fare la nostra partita, come sempre e contro chiunque, consapevoli che possiamo giocarcela con tutti e dovunque."



Dopo questo inizio di campionato quali credi siano le squadre più forti? La classifica dice il vero?

"Per ora la classifica non può essere reale, siamo ancora troppo all'inizio, si capirà di più verso la fine di novembre..."



Fischio d’inizio al “XX settembre” di Pietrasanta alle ore 15,30, sotto la direzione di gara del sig. Leoni di Pisa, coadiuvato dagli assistenti Corcione e Cheli sempre della sezione pisana.