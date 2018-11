Per la Pontremolese un´altra gara casalinga

La capolista di Promozione riceve al "Pineta" l'Athletic Calenzano

Promozione - La Pontremolese si gode il primato nella classifica di Promozione e pensa già al prossimo appuntamento. Dopo la vittoria roboante in casa la scorsa settimana contro l'Unione Tempio Chiazzano , all'orizzonte per gli azzurri un altro appuntamento tra le mura amiche. Domenica alle 14.30 sul rettangolo di gioco del “Romiti- Pineta” arriverà infatti l'Athletic Calenzano.

I fiorentini si presentano a Pontremoli dopo un deludente pareggio in casa con il fanalino di coda Pietrasanta ed in classifica occupano la decima posizione con otto punti all'attivo. Pontremolese invece che attualmente guarda tutti dall'alto in basso con ben diciannove punti in otto gare disputate ed il record di gol fatti, ben 20.

Il direttore di gara del match del “Romiti” sarà il signor Falleni di Livorno (Assistenti: Pignatelli e De Palma di Viareggio).