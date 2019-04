Per la Pontremolese si sta per aprire la settimana piu´ lunga dell´anno

Con quattro punti nelle ultime due gare gli azzurri salirebbero matematicamente in Eccellenza

Promozione - La Pontremolese verso la settimana piu' lunga della sua stagione. Domenica prossima 28 aprile gli azzurri di mister Ruvo affronteranno la penultima gara della regular season sul terreno amico del Lunezia contro la Real Cerretese per concludere poi il loro cammino sette giorni piu' tardi , esattamente domenica 5 maggio, recandosi a far visita alla formazione lucchese del Lammari. Sette giorni di un'importanza fondamentale per il futuro di squadra e società.



All'attuale capolista bastano quattro punti, al netto di quel che farà poi la diretta inseguitrice Lampo, per poter conquistare la matematica promozione in Eccellenza stappare lo spumante. Ovvio che determinante sarà il match casalingo di domenica prossima quando a Pontremoli arriverà una Real Cerretese che nell'ultimo turno ha messo a segno l'obiettivo della salvezza matematica e quindi non ha praticamente piu' niente da chiedere al torneo. Dal canto suo la Lampo che col passo falso con il Villa Basilica ha letteralmente regalato la strada in discesa ad Occhipinti e compagni, affronta in casa il Quarrata che lotta per la salvezza e quindi invece non puo' concedere niente agli avversari. Nell'ultima giornata poi Pontremolese come detto a Lammari e Lampo sul terreno del Maliseti Tobbianese.



Questa la situazione del campionato di Promozione girone A a 180' dal termine della regular season.



Pontremolese 63, Lampo 60, Sestese 48, Maliseti Tobbianese 44, Montespertoli 43, Larcianese 41, Viaccia 40, Villa Basilica 39, Real Cerretese 39, Luco 32, Athletic Calenzano 31, Quarrata 29, Lammari 29, Pietrasanta 27, Unione Tempio Chiazzano 18, Jolly Montemurlo 18.



