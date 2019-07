Promozione -

Dopo aver conquistato la salvezza ai playput contro il Casarza mister Paolo Cucurnia (foto) è stato confermato alla guida della formazione del Colli Ortonovo che si sta preparando alla nuova stagione sportiva 2019-20 nel campionato di Promozione ligure. Mercatp attivissimo in casa delle "Fenici" che si sono aggiudicati un giocatore molto interessante come Nicola Musetti l'esterno d'attacco classe '89 Nicola Musetti reduce da un campionato con tre reti all'attivo a Fossone, ma in passato grande protagonista con la maglia del Magra Azzurri in Eccellenza ligure realizzando 22 reti in due annate. Per lui è un ritorno avendo già vestito la maglia dell'allora Colli di Luni nella stagione 2015/2016 in Promozione con 10 gol. Poi ecco il ritorno al Magra Azzurri con 4 reti in Eccellenza e il passaggio al San Lazzaro Lunense in I Categoria con 5 segnature. Ad Ortonovo arriva anche Andrea Bonelli che in passato ha vestito anche la maglia del San Marco Avenza in Eccellenza Toscana e del Real Fiumaretta in Promozione ligure con mister Andrea Cervia.



