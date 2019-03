Maliseti-Pontremolese, Don Ruvo: `Gara difficile`

L’esperto allenatore ligure predica bene: "Sprecheremmo energie inutili se pensassimo allo scontro diretto della prossima settimana"

Promozione - Siamo a due giorni dalla difficile trasferta sul campo della quarta in classifica Maliseti Tobbianese. Una partita complicata per molti aspetti, a partire dalla qualità degli avversari, per arrivare al rischio di giocare con la testa alla domenica successiva, giorno del big match contro la seconda Lampo 1919. Mister Alberto Ruvo sa bene quali sono i rischi di queste gare e esorta i suoi ragazzi a evitare sprechi di energia inutili.



Mister Ruvo, ancora la davanti a 5 giornate dal termine. Domenica forse sarà una delle gare più difficili sul campo del Maliseti. Quanto sarebbe importante tornare con un risultato positivo? "Domenica è sicuramente una gara difficile, ma in questo momento dobbiamo in primis guardare a noi stessi, arrivare allo scontro diretto davanti sarebbe importante".



Partita già complicata, resa ancor più tesa dallo scontro della prossima settimana con la Lampo. Può influire dal punto di vista nervoso sapere che la domenica dopo ci sarà il big match? "Non faccio calcoli di questo genere sarebbe un segnale sbagliato, voglio concentrazione e applicazione per la partita contro il Maliseti e schiererò la squadra migliore che posso senza pensare ad altri fattori. Sprecheremmo energie inutili pensando allo scontro diretto, come si dice in questi casi, la partita più importante è la prossima, ed è per questa che dobbiamo prepararci".