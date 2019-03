Maliseti-Pontremolese 1-1, domenica prossima partita della vita

Non basta il gol di Capo a inizio ripresa, i locali pareggiano e rischiano di vincere al 93' ma il palo salva gli azzurri

Promozione - MALISETI TOBBIANESE: Cuorvo, Manetti, Cavalieri, Amerighi, Bambini, Fattori, Paoli, Picchianti, Lanzilli (58' Fasciglione), Rosi, Caggianese M. (74' Gialluisi). A disp.: Salvi, Santini, Magni, Breschi, Vannucchi, Tomberli. All.: Bichi Fabio

PONTREMOLESE: Cacchioli, Bernieri, Menichetti, Spagnoli, Filippi A., Verdi, Rossi, Filippi G., Occhipinti, Capo (83' Corvi), D Angelo. A disp.: Sardella, Balestracci, Fomov, Martinelli, Lombardini, Iorfida, Crispi. All.: Ruvo Alberto

ARBITRO: Leoni Federico di Pisa, coad. da Raimo Andrea di Empoli e Meozzi Lorenzo di Empoli

RETI: 47° Capo, 76° Amerighi



La Pontremolese torna con un pareggio dal difficile campo del Maliseti e viene raggiunta in prima posizione della Lampo che a piegato tra le proprie mura l'Athletic Calenzano. Decisiva sarà la sfida di domenica prossima quando al Lunezia salirà proprio la Lampo, per una giornata epica. Purtroppo agli azzurri mancherà il fortissimo difensore centrale Verdi che oggi era in diffida ed è stato ammonito.



Primo tempo equilibrato con l'occasione più importante che capita sui piedi di bomber Occhipinti al 42', ma il suo diagonale di destro da dentro l'area si stampa sul palo. Dopo 50 secondo dall'inizio del secondo tempo, gli azzurri passano in vantaggio con Capo che mette dentro con un tocco ravvicinato su assist di Bernieri. I locali non mollano e dopo un paio di occasioni trovano il pareggio con Amerighi, a un quarto d'ora dalla fine. Dopo 3 minuti Filippi ha la palla del 2-1 ma sulla sua conclusione Cuorvo si fa trovare pronto. Al 93' i locali hanno la grande occasione per vincere, è il legno a tenere a galla gli uomini di Ruvo.