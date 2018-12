Magrazzurri, un ko natalizio

La squadra di Santo Stefano Magra esce dal Camaiora battuto per uno a zero ma il suo cammino in Promozione ligure resta senza dubbio positivo

Promozione - SANTO STEFANO MAGRA - In Promozione ligure il Magrazzurri saluta il 2018 con un inatteso ko. Nella gara casalinga del 22 dicembre infatti i biancazzurri sono stati sconfitti in casa dal Don Bosco Spezia che è passato per una rete a zero. Ma piu' del ko pesano gli infortuni occorsi a Romiti e Buffoni con entrambi i calciatori che sono stati trasportati in ambulanza al pronto soccorso dell'Ospedale di Sarzana per accertamenti. Si chiude quindi un 2018 che in ogni caso ha visto una prima parte di campionato molto positivo con il Magrazzurri assestato al sesto post ad una lunghezza dai playoff a quota 23 punti in quindici partite disputate. Alla ripresa del campionato il Magrazzurri sarà impegnato ancora in casa contro il Campomorone Sant'Olcese.



Il tabellino del match.



Magra Azzurri - Don Bosco Spezia 0 - 1



Magrazzurri: Grilli, Capetta, Casassa, Mezzani, Valentini, Romiti (83' Sarti), Leonini, Antonelli, Bettoni (68' Betti), Buffoni (45' Goldoni), Salamina (79' Parma). All. Paolini



Don Bosco Spezia: Fiorito, Rossi (68' Dadà), Bertoletti, Raggi, Selimi, Ibba, Del Santo (65' Venturotti), Nicolini, Pannone, Valletta. All. Tarasconi



Arbitro: Pucci della sezione di Spezia



Rete: 44' Ibba