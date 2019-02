Magra Azzurri, una ripresa da incubo

In Promozione ligure i biancazzurri in casa dell'Athletic Liberi vanno all'intervallo sul doppio vantaggio poi, complice un arbitraggio da dimenticare , perdono 4-2

Promozione - In Promozione ligure tanto rammarico per il Magra Azzurri di mister Paolini che gioca una prima frazione stratosferica, ma che cala un poco nella ripresa. Certamente sulla gara pesano alcune decisioni arbitrali come quella del possibile 2 - 3 di Valentini non convalidato e con il netto tocco di mano di Grosso sulla linea di porta. Insomma "blues" che ritornano dalla trasferta di Albaro schiumanti rabbia, ma non certo ridimensionati nel confronto contro una delle migliori formazioni del torneo.



Athletic Club Liberi - Magra Azzurri 4 - 2

Athletic Club Liberi: Bartoletti, Ilardo, Arrighetti, Di Pietro, Matarozzo, Bagnato, Del Vecchio, Gaspari, Dodero, Pagano, Cagliani. All. Mariani A disp.: Imperato, Fasciolo, Lorefice, Pandimiglio, Turinese, Caroglio, Grosso, Bergitto, Giuliani.

Magra Azzurri: Grilli, Capetta, Montani, Mezzani, Valentini, Romiti, Bettoni, Antonelli, Leonini, Goldoni, Salamina. All. Paolin A disp.: Quintavalla, Morettini, Iodice, Lorenzini, Parma, Castellanotti, Boni.

Arbitro: Sig. Rosso di Albenga

Reti: 5° Salamina (M), 31° Goldoni (M), 57° Dodero (A), 68° Cagliani (A), 79° [Rig.] Del Vecchio (A), 91° Grosso (A).

Note: al 54° espulso Mezzani (M) per doppia ammonizione, al 77° espulso Goldoni (M) per gioco scorretto.