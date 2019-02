Larcianese-Pontremolese 1-1, azzurri acciuffati al 90´

Gol di Filippi e molte occasioni sprecate, poi al 90' il pareggio

Promozione - LARCIANESE: Fedele, Bizzarri, Monti (83' Tardiola), Volpi, Porciani, Borselli A., Marzico, Amatucci, Grillo (56' Dingozi), Landolina, Fagni (76' Spatola). A disp.: Mariotti, Gaudiano, Pellicci, Anzuini, Borselli L., Parente. All.: Andreoli Eugenio

PONTREMOLESE: Cacchioli, Bernieri, Martinelli, Spagnoli, Filippi A., Verdi, Rossi, Filippi G., Occhipinti, Capo (79' Corvi), D Angelo. A disp.: Sardella, Iorfida, Erta, Fomov, Castellotti E., Lombardini, Castellotti A., Casciari. All.: Ruvo Alberto

ARBITRO: Masi Francesco di Pontedera, coad. da Capanni Mattia Francesco di Firenze e Misson Marco di Prato

RETI: 30° Filippi G., 90° Marzico



Due punti persi per la Pontremolese che, dopo il vantaggio nel primo tempo e varie occasioni per raddoppiare, cala nel finale e subisce il pareggio all'ultimo minuto. Capolista che parte alla grande e colpisce un palo dopo 4 minuti con Bernieri. Al 18' occasionissima con Occhipinti ma il colpo di testa è troppo centrale. Azzurri attaccano e vanno vicini al gol con Spagnoli e ancora con bomber Occhipinti (splendida rovesciata). La rete del meritato vantaggio arriva al 30' con Giacomo Filippi (foto) che, dopo un batti e ribatti in area di rigore segna in "foto" sul rinvio di un avversario.



Dopo un primo tempo dominato dalla Pontremolese, che avrebbe meritato almeno il 2-0, la ripresa è più equilibrata e nella seconda metà i locali crescono e prima costringono Cacchioli alla gran parata e poi colpiscono la traversa. Gli azzurri si abbassano e nei minuti finali la Larcianese spinge sull'acceleratore e raggiunge il pareggio all'ultimo minuto del tempo regolamentare: da un cros in area, spizzata che disorienta tutta la difesa, ma non l'attaccante locale Marzico che ringrazia e mette dentro.



Con questo pareggio la Pontremolese vede avvicinarsi la Lampo che ne ha dati 4 al Viaccia e adesso è a solo 2 lunghezze dalla squadra di Ruvo.