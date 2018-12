Lampo-Pontremolese (1-0), Ruvo: «E´ mancata applicazione e lucidità»

E ancora: «Andiamo avanti senza perdere le nostre convinzioni»

Promozione - Dopo 9 risultati ultili consecutivi (7 vittorie e 2 pareggi) è arrivata la seconda sconfitta stagionale per la Pontremolese di mister Alberto Ruvo. Il percorso che il tecnico ligure sta facendo con i suoi ragazzi nella stagione del centenario è superlativo, quindi nessun problema per una battuta d'arresto. Quando mancano tre giornate dalla fine del girone di andata gli azzurri sono sempre in testa.



Mister ieri la seconda sconfitta della stagione, che non arrivava dal 23 settembre. Prima o poi uno stop doveva esserci... "Abbiamo regalato il primo tempo. Poi nella ripresa, passati in svantaggio nel momento in cui eravamo in 10 perché Filippi era a bordo campo per infortunio, abbiamo in tutti i modi provato a pareggiare ma per troppo frenesia e imprecisione non ci siamo riusciti. Non siamo una squadra che doveva e poteva vincerle tutte, quindi andiamo avanti senza perdere le nostre convinzioni".



Cosa è mancato per fare il risultato con la Lampo? "Ci è mancato nel primo tempo l'applicazione mentale solita e nella ripresa la lucidità necessaria per recuperare".



Avete fatto due importanti acquisti come Crovi e Martinelli, dobbiamo aspettarci altri arrivi? "Penso non ci saranno altri arrivi, abbiamo preso due giocatori che vanno a sostituire gli infortunati".



Ieri due infortuni, Spagnoli (risentimento al polpaccio) e Rossi (trauma cranico). Rientreranno per domenica? "Non so ancora se i due infortunati saranno pronti per domenica prossima, vedremo nel proseguo della settimana"



Quanto sarà importante per voi la pausa di Natale? "Non sarà una lunga sosta quindi penso che non vada ad influire molto su quello che è l'aspetto fisico e motivazionale delle squadre impegnate in questo campionato".