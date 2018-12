Lampo-Pontremolese 1-0, azzurri sconfitti ma sempre in testa

Una rete di Imperatore condanna gli azzurri al secondo stop stagionale

Promozione - Lampo-Pontremolese 1-0

LAMPO: Pannocchia, Tredici, Dragomanni, Fattori, Allori, Becherini, Dianda, Zoppi, Cerri, Bonfigli, Imperatore. A disp.: Benvenuti, Benedetti, Kodraziu, Agostiniani, Cimiero, Donati, Aiuti, Gelli, Haoudi. All.: Agostiniani Riccardo

PONTREMOLESE: Sardella, Rossi, Menichetti, Spagnoli, Filippi A., Verdi, Filippi G., D Angelo, Occhipinti, , Fomov. A disp.: Della Bartolomea, Balestracci, Martinelli, Erta, Iorfida, Lombardini, Castellotti E., Bernieri, Castellotti A.. All.: Ruvo Alberto

RETI: 59° Imperatore



Un "lampo" di Imperatore consente ai padroni di casa di vincere l'importante gara di alta classifica, condannando gli azzurri alla prima sconfitta esterna stagionale, dopo 6 vittorie consecutive, coppa compresa. Gara condizionata dai due infortuni patiti da Spagnoli e Rossi (foto) nella prima frazione, con il giovane esterno ricoverato all'ospedale di Empoli per una brutto trauma cranico, ma fortunatamente dimesso in serata senza complicazioni (Fonte: Pontremolese 1919 Fan Page).



Con questa sconfitta gli azzurri rimangono in testa alla classifica (26 pt) ma riducono il vantaggio a 3 lunghezze, proprio sulla Lampo, solitaria in seconda posizione (23 pt). Seguono Maliseti (21), Larcianese (20) e Viaccia (20).