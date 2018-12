La Pontremolese vuol tornare alla vittoria

Dopo il passo falso di Lamporecchio mister Ruvo vuole domenica dai suoi una prestazione diversa

Promozione - La Pontremolese torna in campo con la parola d'ordine di dimenticare l'opaca prova di una settimana fa coincisa con la sconfitta di Lamporecchio per uno a zero. Mister Ruvo in settimana ha strigliato i suoi e pretende per domenica una prova diversa e piu' determinata. Pontremolese che ospita il Quarrata Olimpia sul terreno del Romiti con il chiaro intento di tornare a fare punti in modo da continuare la corsa al vertice del raggruppamento. Classifica che vede gli azzurri ancora saldamente in testa anche se la Lampo adesso si è avvicinata a meno tre. Il Quarrata sale a Pontremoli dopo la brutta sconfitta interna contro la penultima della classe ovvero l'Unione Tempio Chiazzano. Il match di Pontremoli sarà diretta dal signor Luca Rosini di Livorno, assistenti Francesco Cecchini e Enrico Reale di Carrara.