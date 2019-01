La Pontremolese viaggia come un Intercity

Gli azzurri di Ruvo portano a casa la quarta vittoria consecutiva e sono sempre piu' saldi in vetta alla classifica.

Promozione -

E' una Pontremolese che viaggia come un Intercity quella al comando del campionato di Promozione toscana girone A. Gli azzurri di mister Alberto Ruvo non conoscono stop e domenica hanno conquistato la quarta vittoria consecutiva brindando al meglio al tanto agognato ritorno al Lunezia dopo settimane di ,per cosi' dire "esilio casalingo" , al "Pineta Romiti".



Vittima di turno del calendario è stata la formazione del Luco superata nettamente per tre reti a zero dagli azzurri che hanno cosi' messo in cassaforte altri tre punti per un totale attuale di quarantuno punti allungando di fatto su alcune inseguitrici come la Sestese battuta nello scontro diretto in casa della Lampo che sembra essere in questo momento l'unica formazione in grado di poter tallonare i lunigianesi anche se le lunghezze tra le due squadre ad oggi sono quattro.



Domenica prossima la Pontremolese sarà attesa da un esame impegnativo ovvero la gara in trasferta sul terreno di gioco della Larcianese , formazione che occupa proprio assieme alla Sestese la terza posizione e quindi una squadra da tenere d'occhio. Nell'ultimo turno di campionato i prossimi avversari di Occhipinti e compagni hanno espugnato nettamente per tre a uno il campo dell'Athletic Calenzano confermandosi squadra molto ben organizzata.



Nella gara d'andata disputata a Pontremoli lo scorso 7 ottobre la gara terminò col risultato di parità di due a due.