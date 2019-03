La Pontremolese verso la partita dell´anno

Domenica prossima al Lunezia gli azzurri di Ruvo affrontano la Lampo con cui condividono la vetta della classifica

Promozione -

La Pontremolese ha cinque giorni di tempo per prepararsi mentalmente e fisicamente a quella che si puo' definire a ragione "la partita della vita". Domenica prossima 31 marzo sul terreno di gioco del Lunezia gli azzurri di mister Alberto Ruvo si giocheranno infatti molto se non tutto dell'intera stagione. Arriva la Lampo che nell'ultimo turno di campionato ha superato per due a zero l'Athletic Calenzano agganciando proprio la Pontremolese al vertice del raggruppamento dopo il pareggio per uno ad uno di domenica in casa del Maliseti Tobbianese. Una gara molto combattuta quella sul terreno pratese. Primo tempo equilibrato con l'occasione più importante che capita sui piedi di bomber Occhipinti al 42', ma il suo diagonale di destro da dentro l'area si stampa sul palo. Dopo 50 secondi dall'inizio del secondo tempo, gli azzurri passano in vantaggio con Capo che mette dentro con un tocco ravvicinato su assist di Bernieri. I locali non mollano e dopo un paio di occasioni trovano il pareggio con Amerighi, a un quarto d'ora dalla fine. Dopo tre minuti Filippi ha la palla del 2-1 ma sulla sua conclusione Cuorvo si fa trovare pronto. Al 93' i locali hanno la grande occasione per vincere, è il legno a tenere a galla gli uomini di Ruvo. Adesso l'attenzione è tutta concentrata sulla Lampo, una squadra molto bene organizzata e pericolosa. Di fronte il miglior attacco del girone , quello della Pontremolese con 50 centri stagionali e le due migliori difese, appunto azzurri e Lampo con soli diciassette reti al passivo. Le due squadre vantano numeri uguali nel cammino di questa stagione ossia diciotto vittorie a testa, cinque pareggi e sole tre sconfitte. Un equilibrio che potrebbe essere spezzato appunto domenica prossima.