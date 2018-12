Gli azzurri di Ruvo possono conquistarlo già domenica prossima sul campo della Real Cerretese

Promozione - La Pontremolese a caccia del titolo di "campione d'inverno" di Promozione. Domenica prossima 23 dicembre gli azzurri di mister Ruvo scenderanno sul terreno della Real Cerretese con l'obiettivo di tornare a Pontremoli con in mano il titolo di "campioni d'inverno" con un turno d'anticipo sulla conclusione del girone d'andata.



Pontremolese attualmente a quota 29 a piu' cinque sulla coppia delle inseguitrici Maliseti e Lampo ed a piu' sei sul Viaccia. In caso di vittoria a Cerreto Guidi sarebbe matematicamente conquistato il titolo. Per quanto riguarda pareggio o malaugurata sconfitta bisognerebbe attendere il responso delle avversarie. Il Maliseti sarà di scena in casa con il Vilal Basilica, la Lampo in trasferta a Quartrata mentre il Viaccia impegnato tra le mura amiche contro il Montespertoli.



In ogni caso una splendida cavalcata fino a questo punto della stagione per i lunigianesi che stanno dimostrando di avere tutte le carte in regola per recitare il ruolo di prim'ordine in quest difficile torneo di Promozione. Fino a questo punto la Pontremolese , su tredici partite disputate ha raccolto nove vittorie , due pareggi e sole due sconfitte. Vanta inoltre il miglior attacco assoluto del torneo (26 reti segnate) e la miglior difesa (solo 9 i gol subìti) assieme alla Sestese