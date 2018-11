La capolista Pontremolese all´esame Montespertoli

In Promozione i biancazzurri impegnati in trasferta

Promozione -

In Promozione esame in trasferta per la capolista Pontremolese. I biancazzurri lunigianesi infatti scenderanno infatti domenica pomeriggio (ore 14.30) sul terreno di gioco del Montespertoli. Pontremolese con il morale a mille dopo la bella vittoria per 2-1 di domenica scorsa al "Romiti" sul Jolly Montemurlo grazie ad una doppietta di bomber Occhipinti che di fatto ha regalato la vetta solitaria. Pontremolese che ha raggiunto quota 14 punti e comincia a guardare in alto con obiettivi sempre piu' concreti di voler recitare ruolo di prim'ordine nella corsa alla vittoria del campionato. L'ostacolo di turno, il Montespertoli è squadra da prendere con le molle che attualmente in classifica vanta nove punti frutto di due vittorie , tre pareggi ed una sconfitta. Nell'ultimo turno di campionato i gialloverdi fiorentini sempre in casa sul rettangolo di gioco del "Molin del Ponte" hanno pareggiato per 1-1 con il Pietrasanta. Il match di domenica sarà diretto dal signor Biagini di Lucca (assistenti: Pancioni e Vanni di Arezzo)