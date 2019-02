Jolly Montemurlo-Pontremolese 0-2, azzurri allungano

Due punti guadagnati sulla Lampo, ora il vantaggio è di 4 lunghezze

Promozione - JOLLY MONTEMURLO: Marini, Pucci, Brunetti, Zoppi, Lazzari, Bechini, Morrison, Torracchi, Ritarossi, Gori, Barozzi. A disp.: Masi, Antico, Buccella, Lunardi . All.: Calamai Paolo

PONTREMOLESE: Cacchioli, Rossi, Menichetti, D Angelo, Filippi A., Verdi, Fomov, Filippi G., Occhipinti, Capo, Corvi. A disp.: Sardella, Casciari, Martinelli, Spagnoli, Martini, Lombardini, Castellotti A., Balestracci. All.: Ruvo Alberto

ARBITRO: Majrani Tommaso di Firenze, coad. da Martelli Giacomo di Firenze e Cantore Maria di Firenze

RETI: 65° Capo, 75' Occhipinti



MONTEMURLO- Sul campo del fanalino di coda del torneo era importante vincere e gli azzurri di mister Ruvo ci sono riusciti, con due gol siglati nella ripresa: il primo al 65', tap in vincente di Capo su una respinta del portiere dagli sviluppi di un corner; il secondo dieci minuti più tardi col solito Occhipinti che da un lancio lungo, stoppa in area, fa fuori il suo avversario, allunga il piede e insacca. Tre punti fondamentali in virtù del pareggio sul campo della Larcianese della seconda classificata Lampo che torna a -4 quando mancano 9 gare al termine.



Domenica prossima al "Lunezia" arriverà la quarta forza del torneo Montespertoli mentre la Lampo riceverà il Pietrasanta del neo mister Bracaloni.