Il Colli Ortonovo ai nastri di partenza

In Promozione ligure il Colli Ortonovo è pronto a tornare a sudare per la preparazione estiva. Giovedi 1 agosto il riconfermato tecnico Paolo Cucurnia (foto) ha dato appuntamento alla nuova rosa per l'inizio degli allenamenti che dovranno portare le "Fenici" alla partenza del campionato nelle migliori condizioni possibili per cercare di non soffrire in chiave salvezza come successo due mesi fa con i playout vinti con il Casarza Ligure.

Due volti nuovi ovvero Nicola Musetti e Andrea Bonelli hanno fatto da contraltare all'addio d iquattro pedine importanti come Rosati,Giannini,Franceschini e Manfredi.



Le parole di mister Paolo Cucurnia.



"Abbiamo preso due giocatori ma perso tre pedine importanti. Anche per questo abbiamo aggregato molti nostri ragazzi della Juniores come è giusto fare quando non hai grosse risorse.La società però è sana e ha già coperto tutti i costi. Mi sembra molto importante sapere prima di iniziare,che non ci saranno sorprese.Il campionato sarà difficile,come ogni anno,il nostro obbiettivo è quello di salvarci prima o dopo i play out,importante è mantenere la categoria.



