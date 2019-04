Il Colli Ortonovo a caccia della salvezza

In Promozione ligure ancora due turni di regular season per i ragazzi di Paolo Cucurnia, poi molto probabilmente sarà playout con il Casarza

Promozione -

Il Colli Ortonovo al rush finale del campionato di Promozione ligure . Per i ragazzi allenati da mister Paolo Cucurnia (foto), archiviata la pausa pasquale , è ora di tornare in campo per prepararsi al meglio alle ultime due giornate della regular season e piu' in particolare ai playout dove le "Fenici" sono già matematicamente comprese.



Dall'avvicendamento tra l'ex tecnico Rolla e Cucurnia avvenuto a febbraio il Colli Ortonovo ha conquistato nove punti in altrettanti match disputati. Un cammino di marcia non esaltante ma che di fatto ha contribuito almeno allo stato attuale alla squadra di trovarsi con 27 punti al quart'ultimo posto , posizione preziosa in fatto di playout che il Colli Ortonovo disputerà al 99% con il Casarza sotto di quattro lunghezze in attesa di sapere in che posizione di classifica. Quello che non si disputerà invece l'altro match dei playout considerato il vantaggio del Canaletto quint'ultimo distante ben venti punti dal Borzoli. Prossimo appuntamento per il Colli Ortonovo il derby in casa di un Magra Azzurri in tranquilla posizione di classifica con 39 punti. Nell'ultima gara della regular season poi Verona e compagni saranno impegnati in casa contro il Golfo Pro Recco. Dal canto suo il Casarza ospiterà il Campomorone Sant'Olcese per poi concludere sul campo del Little Club Mora.



Questa la situazione del girone B di Promozione ligure a 180' dal termine della regular season.

Athletic Club Liberi 62, Real Fieschi 58, Cadimare 55, Rivasamba 54, Pro Recco 47, Little Club 43, Goliardicapolis 40, D B Spezia 39, Magra Azzurri 39, Campomorone 38, Forza e Coraggio 34, Canaletto 34, Colli Ortonovo 27, Casarza Ligure 23, Borzoli 14, Burlando 8.



Nicola Morosini