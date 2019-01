Gran colpo Pontremolese, preso Ivan Cacchioli

Andrà a difendere la porta azzurra con Sardella e Della Bartolomea

Promozione - Con un comunicato ufficiale sul proprio sito internet www.pontremolese1919.it la società azzurra rende noto il tesseramento del portiere ex professionista Ivan Cacchioli. Cacchioli, classe '90 villafranchese doc, è un nome noto nel calcio lunigianese e non, dato che in passato ha vestito maglie importanti: giovanili del Parma e poi carriera in Serie D (Sestri Levante, Sansepolcro) e Serie C (Fondi, Pavia, Gubbio).



Dopo una lunga squalifica che lo ha costretto fuori dal campo per molto tempo, rientra nella sua terra uno dei migliori prodotti calcistici del comprensorio lunigianese degli ultimi anni. Con Cacchioli, Sardella, Della Bartolomea e i giovani Gussoni e Vegnuti, la porta azzurra nel girone di ritorno avrà una nutrita concorrenza.