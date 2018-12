Gran colpo Pontremolese, preso Corvi dalla Fezzanese

Con le sue 14 reti lo scorso anno ha portato la Fezzanese in Serie D

Promozione - Stavamo aspettando il colpo di mercato da parte della capolista, e nella giornata di mercoledi 5 dicembre è arrivato. La Pontremolese si garantisce le prestazioni, fino al termine di questa stagione di Promozione, del forte attaccante della Fezzanese Luca Corvi. Dalla società azzurra per ora non si conferma, ma sembra proprio che stasera faccia la prima seduta e fonti più che autorevoli confermano con assoluta certezza.



L'attaccante classe '88 era a Fezzano dalla stagione scorsa in Eccellenza e con le sue 14 reti è stato uno degli artefici della promozione in Serie D, dove quest'anno fino a oggi ha fatto 12 presenze senza reti in campionato e 2 presenze e 1 rete in Coppa Italia.



Un gramde acquisto per la squadra di mister Ruvo che ha inserito un importante rinforzo per preparasi alla cavalcata del girone di ritorno.